ميسي يحاول التأقلم على هوس المشجعين به





يعمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليًا لفريق إنتر ميامي في الولايات المتحدة بعد مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان، على التكيف مع شغف المشجعين الأمريكيين، بالإضافة إلى الاهتمام الذي يظهرونه له نجوم الرياضة والمجتمع.

وحضر نجم كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز، لاعب فريق كنساس شيفز، المباراة ضد فريق ميسي بمعقل فريق شيفز، حيث قاد ميسي فريقه للفوز 3-2 على سبورتنغ كنساس سيتي أمام أكثر من 70 ألف متفرج، وهي ثالث أعلى نسبة حضور في تاريخ الدوري. وبالرغم من ارتداء ماهومز لقميص كنساس سيتي، إلا أنه صافح ميسي قبل المباراة وعانقه، مبديًا استعداده لمواجهته على أرض الملعب.

وفي المباراة، شهدنا اقتحام مشجعين صغار وكبار أرض الملعب لالتقاط صور مع ميسي، وهذه المواقف تمثل تحديًا يحاول ليونيل ميسي، بطل العالم وحائز على الكرة الذهبية الثمانية، التأقلم معها. يدرك ميسي في الوقت نفسه أن هذه الحوادث قد تشتت تركيز اللاعبين الآخرين، سواء زملاؤه في الفريق أو لاعبي الفريق المنافس.

فريق إنتر ميامي يتصدر سجل التهديف في الدوري برصيد 19 هدفًا ويتصدر أيضًا قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 29. وسيحتضن ملعبه مباراة يوم السبت المقبل أمام فريق ناشفيل.

صحيفة الخليج