سبب غريب وراء طلب زوجة كاكا الطلاق





هناك أسباب متنوعة للطلاق بين نجوم الرياضة وشركائهم، فبينما قد تكون خيانة اللاعب هي السبب في العديد من الحالات، فإن كارولين سيليكو، حبيبة الطفولة للأسطورة البرازيلية كاكا، قدمت سببًا غير مألوف لطلب الطلاق في عام 2015 بعد أقل من 10 سنوات من الزواج وإنجابها لوكا وإيزابيل.

تفصل كارولين فيما قالته عن صاحب الكرة الذهبية: “كاكا لم يخنني أبدًا، وكان يعاملني بشكل لطيف وأنشأ لنا عائلة رائعة، ولكنني لم أكن سعيدة، شعرت أنني في حاجة لشيء مفقود في حياتي. المشكلة كانت في أنه كان كاملاً أكثر مما ينبغي بالنسبة لي”.

على الرغم من انضمامها إلى الكنيسة بعد زواجهما في عام 2005، قررت كارولين ترك العمل في المجال الديني في عام 2010، وأسست مؤسسة خيرية تهدف إلى توفير الطعام والنظافة والإسكان والتعليم للفئات الأشد فقرًا في البرازيل. في عام 2021، تزوجت كارولين من إدواردو سكاربا خولياو، وينتظران مولودهما الأول معًا، بينما عثر كاكا على الحب من جديد مع فتاة تدعى تقريبًا نفس الاسم، كارولينا دياز، في عام 2017، وأنجبت له ابنتين، سارا وإيستر.

ويصطحب كاكا ابنه الأكبر لوكا، في المناسبات الرسمية وشوهد وهو يلعب بشكل جميل معه في مباراة خيرية بالبرازيل، لكن أسطورة البرازيل يركز على استكمال ابنه دراسته ولا يريد الضغط عليه ليسير على خطاه.

صحيفة الخليج