حملة نوعية مشتركة بعطبرة تؤدي لتوقيف مشتبه بهم بينهم أجانب – صور

قامت الشرطة في ولاية نهر النيل بتنفيذ حملة نوعية بالتعاون مع عدة وحدات أمنية من مختلف الجهات الحكومية. تم تنظيم هذه الحملة استنادًا إلى معلومات استخباراتية تم جمعها من خلال التحريات الميدانية، حيث تمت مداهمة عدد من المواقع المستهدفة في مناطق مثل أحياء المطار والمربعات وخليوة، بالإضافة إلى سوق الشاحنات القديمة ومحيط الميناء البري في عطبرة.

أسفرت الحملة عن اعتقال 17 متهمًا، من بينهم 4 أجانب، وضبطت عربة بوكس تويوتا موديل 2016 بدون أوراق رسمية، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيق مع المشتبه بهم.

تأتي هذه الحملات النوعية في إطار تكثيف الجهود الأمنية في ولاية نهر النيل، وذلك استجابةً لتوجيهات لجنة أمن الولاية، من أجل توسيع نطاق الانتشار الأمني والاستجابة الفعالة والسريعة لأي معلومات أمنية في جميع المناطق.