الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة – صورة





تم ضبط منزل يُستخدم كمكان لترويج المخدرات في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وتم العثور بحوزة الأشخاص الموجودين فيه على كمية من مادة الهيروين.

كما تم ضبط شخصين عاطلين في منطقة السلام ثاني، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى فرد خرطوش وطلقتين، وميزان حساس للوزن.

وتم أيضًا ضبط عاطل آخر في المطرية، وبحوزته كمية كبيرة من أقراص المخدرات مثل “ترامادول” و”تامول”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في هذه القضايا.

بوابة الفجر