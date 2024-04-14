للوطن والمواطن .. “الشرطة تعي تماما ما ينتظرها من مهام”

لم تسلم اقسام ومراكز ومباني قوات الشرطة من الدمار والنهب والتخريب، مما اعاق الشرطة في القيام بدورها في حفظ الامن والنظام وحماية ارواح واعراض المواطنين من الانتهاكات.

وفي سبيل رصد هذه الانتهاكات، والاستعداد للتعامل معها، فكرت قيادة قوات الشرطة في كيفية تمكين المواطنين من التبليغ عن هذه الجرائم، فالدعوي الجنائية تبدأ بالبلاغ. وحتي تتمكن الشرطة من القيام بدورها في مباشرة العمل في الدعوي الجنائية باصدار النشرات الجنائية، وذلك لضبط المنهوبات والمسروقات قامت الشرطة بتصميم منصة للبلاغ الالكتروني ( sudanpolce.net

ونشرتها في مطلع يونيو ٢٠٢٣م. وحتي تاريخ اليوم، ١٣ ابريل٢٠٢٤م، استقبلت هذه المنصة: ١/ (36814) بلاغًا عن المركبات المفقودة ٢/ (13062)بلاغًا عن التعدي علي المال. ٣/ (163)بلاغًا عن التعدي علي النفس ٤/ (49)بلاغًا عن الاشخاص المفقودينَ

بلاغات المركبات المفقودة علي الفور يتم حظرها بنظام المرور. وقد تمكنت الادارة العامة للمرور من ضبط عدد من المركبات حينما حاول حائزوها الجدد ترخيصها. كما تم ارسال قائمة بالمركبات المفقودة للانتربول واستجابت دوله جنوب السودان وقامت بحجز(365) مركبة من اصل عدد كبير من المركبات التي هُرِّبت لدولة جنوب السودان. وقامت رئاسة قوات الشرطة بإرسال مامورية وقفت علي المركبات المفقودة.

ايضا التقي السيد وزير الداخلية والسيد مدير عام قوات الشرطة بمبعوث من وزارة خارجية النيجر بشان التنسيق لاسترداد السيارات التي دخلت دولة النيجر.

وفي اجتماعات الايابكو تم التنسيق مع مدراء الشرطة بالمحيط الاقليمي للتعاون في استرداد اي سيارة دخلت دولهم ابان فترة هذه الحرب، على ان تكون مسجلة ضمن المنهوبات.

عملٌ عظيم يتنظر اجهزة العمل الجنائي في الشرطة لاستكمال اجراءات هذه البلاغات من تحري وعمل فرق الادلة الجنائية وفرق البحث الجنائي.

الشرطة تعي تماما ما ينتظرها من مهام جسام وفي ذلك وضعت خطة اطارية اودعتها منصة مجلس الوزراء منذ سبتمر ٢٠٢٣م. ووفق توجيهات السيد وزير الداخليه تمت ترجمة محاور الخطة لانشطةٍ ومشروعات وبرامجَ وميزانية وقيد زمني للتنفيذ واليات تنفيذ يجري الان الاعداد لها من توفير معينات عمل وتدريب القوات في دورات مختلفة خاصة. حيث تم تخريج عدد كبير من منسوبي شرطة الولايات استعدادا للقيام بهذا الدور وصلت طلائعُهم الان لولاية الخرطوم وباشروا مهامَهم.