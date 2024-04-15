ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني.. ويوقف هيمنة بايرن ميونخ





باير ليفركوزن حسم لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد، بفوزه الكبير 5-صفر على فيردر بريمن، محطماً هيمنة بايرن ميونخ التي استمرت لمدة 11 عاماً على التوالي.

فريق المدرب تشابي ألونسو تقدم بخطى ثابتة، وقد حقق رقماً قياسياً في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم، مما أكَّد تميزه، وضمن لقبه الأول منذ عام 1993 بفارق 16 نقطة عن بايرن، وذلك قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

باير ليفركوزن يفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد مرور 120 عاما، حيث تألق البديل فلوريان فيرتس وأحرز “هاتريك”، في مباراة حاسمة. بدأ النيجيري فيكتور بونيفايس بتسجيل هدف من ركلة جزاء، تلاه السويسري غرانيت تشاكا بهدف آخر.

رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الجدول، بفارق 16 نقطة عن وصيفه بايرن ميونخ وشتوتغارت الثالث (63 نقطة لكل منهما)، وبهذا ينهي سيطرة بايرن ميونخ على لقب الدوري منذ عام 2013.

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