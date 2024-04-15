إستنباط من بيان الحركة الإسلامية !!





من بيان الحركة الإسلاميه بخصوص فصل العضو القيادي حسبو عبدالرحمن نائب الرئيس السابق حيث قالت بأنها كحركة [ وبعد أن #أطمأنت الهيئة على كل #الإجراءات و #التحريات المسبقه التي #إتخذتها الأمانه العامه بهذا الخصوص وبعد #التداول الوافي حول التوصيه #قررت الآتي #بالإجماع !!

1- إنهاء تكليف حسبو عبدالرحمن من موقعه كأحد نواب الأمين العام

2- إسقاط عضويته من الحركة الاسلامية

بالأمس قُمت بنشر مسودة ( بيان ) الحركة الإسلاميه بإعتباره سبق إعلامي له مردود و (إدرار خطي ) .. خصوصًا بين أوساط عضوية الحركة الفاعله في المشهد السياسي .. وعموم المتابعين لحركة الشأن العام .. وبالفعل كًتبًت العديد من الأقلام ودًوًنً حول الحدث العديد من ( الأعلاًم ) و الصحفيين المعروفين … الملاحظ أغلب المُعلقين يتسائلون بلماذا كل هذا التأخير ؟ هل كان من الضرورة اخذ عام كامل ثم إصدار القرار بشأنه؟

ماجعلني إستنبط هذه الجزئية هو وقوفي على كٍتابات المتابعين وتعليقات الكثيرين بالإستفهام ( ؟ ) على أخذ الحركة الإسلاميه عام لإصدار قرار كهذا …

بالجزئية ( أعلاه ) نجد الإجابه واضحه لٍمن يحاول أن يفهم طبيهة الأمر .. وهي أن شورى الحركة الاسلامية إتخذت القرار من بعد عام مسنود على توصية الأمانه العامه المسنوده هي بدورها على سلامة الأمر وفق ( إجراءات ) متبعه ( بالتحري الكامل ) و (التثًبُت) و (التدقيق ) ثم ( التداول الوافي) ثم ( إتخاذ القرار ) .. هذا النهج وهذه الجزئيه من البيان .. بينت ونبهت وأكدت وراعت حق العضو المفصول نفسه وهي تحاول أن تقول بأن الحركة الإسلاميه لم تتسرع في إتخاذ قرارها بخصوص عضو قيادي من عضويتها ونائب ثاني لتنظيمها .. ولرُبما تأخيرها لإعطائه فرصه وسانحه لتصحيح مواقفه .. أولرُبما تواصلت معه بشكلٍ ( ما ) لإثنائة عن المُضي في هذا الطريق والعُدولٍ عنه

.. ولكن ..

وعلى كل حال وماهو مهم .. ومن خلال فهم فواصل البيان وفقراته نجد أن هذه الحركة إتبعت مراحل متعدده للوصول لنقطة الإجماع على ( فصل ) العضو القيادي حسبو عبدالرحمن نائب الرئيس السابق !! وهذا الفهم يُعطيك مؤشر على أن تنظيم الحركة الإسلاميه تنظيم له مؤسسية وتراتبيه متبعه !!

هذه التراتبيه وهذا التدقيق والتسلسل هو أحد أهم عوامل وجوده داخل المشهد السياسي من بعد سقوطه قبل خمسه أعوام وفاعليته حتى اليوم وهو مامًكّنه من التواجد والتقوقع والظهور والإختفاء والفاعلية والخمول حسبما تقتضي الظروف ..

والله أعلم ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد