لأول مرة.. الأمن العام يشهِّر بمتحرشيْن في مكة وجدة





أعلنت الجهات الأمنية السعودية – للمرة الأولى – عن ضبط مقيم في العاصمة المقدسة بتهمة التحرش بامرأة، ومواطن في محافظة جدة بتهمة مماثلة، وتم نشر أسماء المتهمين في إعلان رسمي.

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اعتقال المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أنه بناءً على الفيديو المتداول والذي يظهر تجمعًا ومشاجرة في مكان عام بسبب خلاف، تم التنسيق مع دوريات الأمن لاعتقال المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة الرياض من اعتقال مواطن قام بقتل رجل وامرأة بإطلاق النار عليهما، وتم اعتقاله وتقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جريدة المدينة