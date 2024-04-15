المغرب.. الأمن ينقذ (118) مهاجرًا غير شرعي





اليوم، قدمت القوات الأمنية المغربية عملية إنقاذ ناجحة في عرض ساحل إقليم طرفاية، حيث تم إنقاذ 118 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة، وذلك بعدما حاولوا الابحار نحو جزر الكناري على متن قاربين.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان صادر الأحد أنه تم تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأشخاص قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة في الإقليم.

جريدة المدينة