مصرع قائد فريق مازيمبي الكونجولي في حادث سير – صورة





أعلن نادي مازيمبي الكونغولي عن وفاة أسطورته وقائده السابق رينفورد كالابا في حادث سير مؤسف.

وجاء في بيان النادي: “نودّعك بسلام، يا مايسترو، إنها خسارة كبيرة. لقد فارقنا رينفورد كالابا في حادث مروري يوم السبت 13 أبريل في زامبيا، بين كافوي ولوساكا”.

سبق للاعب الوسط الراحل تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريق مازيمبي في عام 2015.

كما قاد كالابا منتخب زامبيا إلى الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2012، وهو التتويج القاري الوحيد لمنتخب “الرصاصات النحاسية”.

جريدة المدينة