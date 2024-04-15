سامسونغ تزيح آبل عن قمة مبيعات الهواتف الذكية في العالم





أظهرت بيانات شركة أبحاث السوق الأمريكية آي.دي.سي استعادة شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم من منافستها آبل الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأفادت آي.دي.سي بأن مبيعات الهواتف الذكية في العالم قد زادت بنسبة 7.8% سنويًا خلال الربع الأول لتصل إلى 289 مليون هاتف. وسجلت شركة سامسونغ مبيعات قدرها 160 مليون هاتف في الربع الأول، بينما باعت آبل 150 مليون هاتف، مما جعل حصتهما في السوق العالمية تبلغ 20% و17% على الترتيب.

وقال ريان رايث، نائب الرئيس في فريق متابعة السوق العالمية بشركة الأبحاث آي.دي.سي: “مع استمرار تعافي سوق الهواتف الذكية، يزداد التفاؤل تدريجيًا بين العلامات التجارية الكبيرة في السوق”.

وعلى الرغم من أن آبل كانت تحتل المركز الأول في السوق في نهاية عام 2023، نجحت سامسونغ في إعادة تأكيد وجودها كأكبر مورد للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الحالي.

وتصدرت الشركات الصينية شاومي وترانسشن وأوبو الترتيب فيما يتعلق بالمبيعات. وسجلت شركة ترانسشن، التي تركز أساسًا على السوق الأفريقية، نموًا بنسبة تقارب 85% سنويًا في مبيعاتها، لتصل حصتها في السوق إلى حوالي 10%.

وقالت نابيلا بوبال مديرة الأبحاث في فريق متابعة السوق العالمية بشركة آي.دي.سي: إن “سوق الهواتف الذكية خرجت من العامين المضطربين السابقين أقوى ومختلفة… شاومي عادت بقوة بعد تراجع كبير خلال العامين الماضيين. واستقر وجود ترانسشن بين الخمس شركات الكبار بفضل النمو القوي في الأسواق الدولية”.

صحيفة البيان