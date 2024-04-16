السجن عشرون عاماً لمتعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة





أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف يوم الاثنين، برئاسة القاضي مولانا الحسن النوش، حكمًا بإدانة المتهم (ر – أ – م – ض) بموجب المواد 51/أ و 65 من القانون الجنائي لعام 1991، المتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة ومنظمات جماعات الإجرام والإرهاب. حُكم عليه بالسجن لمدة عشرين عامًا.

تعود تفاصيل القضية إلى أن المدان، وهو من سكان منطقة الأزهري بالخرطوم، عمل كموظف في مستشفى الشيخ بالخرطوم، الواقع في شارع عبيد ختم بالقرب من تقاطع لفة جوبا، وذلك في أغسطس 2023. كانت المستشفى تحت سيطرة القوات المتمردة وكانت تستقبل الجرحى والمصابين. كانت مهمة المدان تسجيل الأشخاص الذين يدخلون المستشفى منهم.

وبعد تحرير المستشفى بواسطة القوات المسلحة في ديسمبر 2023 م سافر مع بعض المتمردين إلى مدني لسرقة أموال وممتلكات المواطنين حسب اقراره ومنها ذهب إلى منطقة ودالحداد لمقابلة قائده السابق بمستشفى الشيخ.

ثم عاد بعد ذلك وتوسط في عمليات بيع أسلحة من قوات الدعم السريع المتمردة بالخرطوم تحت كبري السوق المركزي لمواطن إشترى حوالي(7) بنادق وأوصلها له المدان إلى منطقة بالقرب من ودراوة بالحزيرة. بعدها حضر المدان إلى القضارف لإستخراج جواز سفر للحاق باخته في عمان إلا أن إستخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف تمكنت من القبض عليه بعد وصوله إلى المدينة

سونا