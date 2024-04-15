تقرير الجزيرة في ذكرى مرور عام على اندلاع حرب السودان – شاهد الفيديو





في ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. حرب خلفت خسائر بمليارات الدولارات، وتسببت في هجرة ونزوح ما يزيد عن 8 ملايين سوداني.

ويخوض الجيش السوداني حرباً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023.

تقرير: أسامة سيد أحمد

الجزيرة – السودان