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تقرير الجزيرة في ذكرى مرور عام على اندلاع حرب السودان – شاهد الفيديو
في ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. حرب خلفت خسائر بمليارات الدولارات، وتسببت في هجرة ونزوح ما يزيد عن 8 ملايين سوداني.
ويخوض الجيش السوداني حرباً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023.
تقرير: أسامة سيد أحمد
الجزيرة – السودان
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