



ليس سراً أن مشروع تمرد الدعم السريع مشروع عنصري يعتقد بسمو العنصر العربي في دارفور على المجموعات الأفريقية الأصول.

ورأى العالم كيف كانت هذه القوات تفتك بالسكان المحليين وسط ضجيج من الشتائم العنصرية البشعة.

السؤال هو: أين سيجد مانيس وعبدالباري نفسيهما إذا انتصر الجنجويد، وتمكنوا من السلطة في دارفور أو في عموم السودان؟

محمد عثمان ابراهيم