الاتحاد النسائي السوداني: استمرار الحرب في السودان يعني استمرار زعزعة استقرار البلاد





قال الاتحاد النسائي السوداني بأن اندلاع الصراع المسلح في الخامس عشر من أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع يهدف لقطع الطريق لمسار الانتقال الديمقراطي.

– استمرار الحرب في السودان يعني استمرار زعزعة استقرار البلاد فقد أدت هذه الحرب إلى نزوح ما يزيد عن 8 مليون شخص داخلياً وخارجياً.

– تزايد حالات الاغتصاب إلى 480‪” حالة موثقة حسب إحصائيات اللجنة التمهيدية للأطباء السودانيين

– نؤكد تعاوننا الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في جميع الانتهاكات وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم عملها