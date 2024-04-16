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الاتحاد النسائي السوداني: استمرار الحرب في السودان يعني استمرار زعزعة استقرار البلاد

2024/04/16
السودان

قال الاتحاد النسائي السوداني بأن اندلاع الصراع المسلح في الخامس عشر من أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع يهدف لقطع الطريق لمسار الانتقال الديمقراطي.
– استمرار الحرب في السودان يعني استمرار زعزعة استقرار البلاد فقد أدت هذه الحرب إلى نزوح ما يزيد عن 8 مليون شخص داخلياً وخارجياً.
– تزايد حالات الاغتصاب إلى 480‪” حالة موثقة حسب إحصائيات اللجنة التمهيدية للأطباء السودانيين
– نؤكد تعاوننا الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في جميع الانتهاكات وتقديم كافة التسهيلات التي تدعم عملها
– سندعم كل المجهودات التي تسعي إلى عقد مؤتمر القضايا الإنسانية الخاصة بإقليم دارفور.
الجزيرة – السودان

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