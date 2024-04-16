شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محملة بأسطوانات غاز!





حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطر نقل أسطوانات الغاز في المركبات الخاصة المخصصة لنقل الأفراد، والمركبات غير المرخصة التي تفتقر إلى لوحات إرشادية، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تنجم عن هذه العملية. وأكدت الشرطة أن نقل أسطوانات الغاز بصورة غير محكمة يشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطرق، حيث قد يتسبب في كوارث إنسانية في حال وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى انفجار تلك الأسطوانات.

وأشار العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن الفرق الأمنية قامت بضبط حافلة ركاب كانت تحمل أسطوانات غاز غير مرخصة في إحدى مناطق الإمارة. وأكد أن هذا الضبط يأتي في إطار جهود الشرطة بالتعاون مع شركائها لمحاربة الباعة الجائلين، وضمان امتثالهم لشروط السلامة العامة، وذلك بهدف القضاء على جميع المظاهر السلبية وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لسكان الإمارة.

وشدد العميد علي الشامسي على ضرورة التقيد بالقانون، وعدم تجاوزه، والالتزام بشروط نقل أسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص، وأن تكون ذات سقف مفتوح، وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية، تنبه مستخدمي الطرق باحتوائها على مواد خطرة قابلة للاشتعال مع توفر أسطوانة إطفاء الحريق داخل هذه المركبات، والحرص على صيانتها دورياً.

من جانبه، ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الجمهور شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي جميع الأماكن بالتعاون مع الشركاء.

الإمارات اليوم