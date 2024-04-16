إلزام رجل بإبقاء زوجته وأبنائها في المنزل إلى حين الفصل في دعوى الطلاق





أصدرت محكمة خورفكان الاتحادية حكماً قضائياً يلزم رجلاً بإبقاء زوجته السابقة وأبنائهم في منزل الزوجية حتى النظر في دعوى الطلاق المقامة من قبل الزوجة. تطالب الزوجة في الدعوى بالبقاء في المنزل حتى انتهاء أبنائها من السنة الدراسية الحالية، مشيرةً إلى صعوبة انتقالها إلى بيت والدها في منطقة أخرى بسبب بعد المدارس عنه، ما قد يؤثر سلباً على تحصيلهم التعليمي ونفسيتهم. وأشارت إلى أن زوجها يطالبها بالخروج من المنزل بسبب دعوى الطلاق التي رفعتها ضده.

وأوضحت المرأة أنها قدمت خصومة تطالب بالطلاق وبالمصروفات والنفقات وصداق العقد، معتبرةً أن الزوج دائماً يضر بها، وتطالب بتثبيت حضانة أولادها وإلزام الزوج بتوفير السكن وسداد جميع الفواتير ونفقة علاج الأبناء.

وأشارت إلى أن المعروض ضده أصبح يهددها بالطرد من منزل الزوجية منذ أن قامت برفع قضية الطلاق ضده في المحكمة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل إبقائها في المنزل إلى حين الفصل في قضية الطلاق، وصدور الحكم النهائي فيها. وقضت المحكمة بإلزام الرجل بإبقاء زوجته السابقة وأبنائها في منزل الزوجية إلى حين الفصل في دعوى الطلاق.

صحيفة الامارات اليوم