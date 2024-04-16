بالمر يزاحم هالاند على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي





قاد اللاعب الواعد كول بالمر فريقه تشيلسي إلى فوز ساحق على إيفرتون في المباراة التي جرت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجَّل لاعب وسط “البلوز” كول بالمر رباعية في هذه المباراة، بما في ذلك ثلاثية في الـ30 دقيقة الأولى، ليتصدر قائمة هدافي الدوري بـ20 هدفاً، مزاحما إيرلينغ هالاند.

وبهذا الفوز الكبير، رفع تشيلسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع مع مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16 بعد خصم 8 نقاط من رصيده بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

الامارات اليوم