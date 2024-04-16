ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟





تنصح العديد من الدراسات العلمية والطبية بفوائد زيت الزيتون، المشهور بلقب “الذهب السائل”، حيث يُعتبر غنياً بالمضادات الأكسدة والمركبات الصحية المفيدة الأخرى.

أظهرت دراسة أجريت في عام 2020 أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً للجمعية الأميركية للقلب.

وأفاد باحثون في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة طعام يومياً من زيت الزيتون يظهرون معدلات أقل للوفاة المبكرة نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وغيرها من الأسباب، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا أبداً أو نادراً زيت الزيتون.

ويساهم تناول ملعقة كبيرة من الزيت على الريق، في تقليل خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي، كما يؤدي إلى تغليف المعدة للمساعدة على عملية الهضم، وطرد الفضلات، وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية، بالإضافة للحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

ومن فوائد الزيت العديدة، تقليل خطر الوفاة بسبب الخرف، وهو السبب الرئيس السابع للوفاة، كما له تأثير غير مباشر على صحة الدماغ.

ويحتوي زيت الزيتون على الأوليوكانثال (oleocanthal)، الذي ثبت أنه يعمل بشكل مشابه لإيبوبروفين (وهو دواء مضاد للالتهابات).

ويقدر بعض العلماء أن الأوليوكانثال الموجود في 3.4 ملاعق كبيرة (50 مل) من زيت الزيتون البكر الممتاز له تأثير مماثل لـ10% من جرعة البالغين من الإيبوبروفين.

وتشير الأبحاث أيضا إلى أن حمض الأوليك يمكن أن يقلل من مستويات علامات الالتهاب المهمة مثل “بروتين سي التفاعلي” (CRP) .

الإمارات اليوم