شوبير يفجّر مفاجأة بشأن المسؤول عن إخفاء الكرات بمباراة القمة





فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بعد كشف عن الشخص المتسبب في واقعة إخفاء الكرات خلال مباراة القمة التي جمعت الزمالك والأهلي مساء أمس، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

«أسخف واقعة في تاريخ الكرة المصري مثبتة بالصوت والصورة».. هكذا وصف شوبير ما حدث في نهاية مباراة الزمالك والأهلي، بعد تسجيل الأبيض هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد أن قام جامعي الكرات داخل الملعب بإخفائها.

زخلال برنامجه الصباحي على أون سبورت إف إم، أوضح شوبير أن المدرب المساعد في فريق الزمالك هو المسؤول عن واقعة إخفاء الكرات بعد تسجيل هدف التقدم. تم جمع الكرات من قبل الناشئين ووضعها في “الشوال” الخاص بها ونقلها إلى غرفة الملابس. وأكد أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وأنها تعد مخالفة وغير مقبولة.

ومن المتوقع أن تنتظر رابطة الأندية المحترفة تقرير الحكم إبراهيم نور الدين بشأن إخفاء الكرات في نهاية المباراة، وعدم وجود أي كرة في الملعب بعد هدف الزمالك، مما أدى إلى توقف اللعب خلال المباراة.

وكان الزمالك قد حقق فوزا مهما على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك، بينما سجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد.

الوطن نيوز