أول تعليق من والد فتاة الشروق بعد الحكم على المتهم بالسجن 15 عاما





أبدى والد حبيبة الشماع رضاه على الحكم الصادر ضد المتهم الذي تسبب في وفاة ابنته. وأعرب في تصريحات لـ«الوطن» عن رضاه عن العدالة التي تحققت في جلسة المحكمة، قائلاً: «أشعر بالراحة الآن أن ابنتي قد وجدت السلام في قبرها، وأود أن أعبر عن شكري للقضاء المصري على إصداره حكماً عادلاً ومنصفاً».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في قضية حبيبة الشماع، حيث حُكم على سائق أوبر المتهم بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.

الوطن نيوز