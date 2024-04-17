القبض على موظف في مكتب بريد لأسوان بتهمة اختلاس عهدته





تم الكشف عن حقيقة مقطع فيديو متداول على فيسبوك يزعم سرقة مبلغ مالي من مكتب بريد في أسوان، بواسطة أجهزة وزارة الداخلية.

وتبين أنه لم يتم تقديم بلاغات رسمية بخصوص هذه الواقعة، وعند التحقيق تم التأكد من أن أمين العهدة في المكتب هو الشخص المتورط في الحادثة، حيث أبلغ عن اختفاء مبلغ مالي يقدر بنحو 11,500 جنيه من عهدته. تم اعتقاله واعترافه بارتكاب الجريمة، حيث اعترف بسرقة المبلغ وادعاء السرقة لتضليل الشرطة، وتم استعادة المبلغ المالي المسروق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوطن نيوز