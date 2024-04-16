رونالدو ينتظر عقوبة سلوكه المشين





حددت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رؤيتها حول ملف طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، خلال مباراة فريقه أمام الهلال.

وتغلب الهلال على النصر (2-1)، الإثنين الماضي في أبوظبي، بنصف نهائي كأس السوبر، قبل أن يتوج “الزعيم” باللقب، بالفوز على اتحاد جدة أمس الخميس (4-1).

وشهدت مباراة الهلال والنصر إشهار حكم المباراة محمد الهويش، البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو عند الدقيقة (86) من المواجهة بسبب اشتباكه مع علي البليهي مدافع “الزعيم”.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن لجنة الانضباط تتجه إلى إيقاف رونالدو مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، بحجة السلوك المشين أثناء طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

يذكر أن هذه العقوبة هي الثانية للنجم البرتغالي مع النصر، حيث سبق وأوقفت لجنة الانضباط رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وجاءت العقوبة الأولى بعدما أقدم رونالدو على تصرف غير أخلاقي وجهه لجماهير فريق الشباب، خلال فوز العالمي (3-2) بالجولة 21 بدوري روشن السعودي.

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