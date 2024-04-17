إستمرار الحملات الأمنية المشتركة بمحلية الدامر لمكافحة الظواهر السالبة ومحاصرة الأنشطة الإجرامية – صور

إستهدفت الحملة مناطق رصد فيها تواجد مريب للمتسولين والوافدين الأجانب في مناطق صابرين ومربعات 37 و 38 وجانبي طريق التحدي القومي وأسفرت عن توقيف 15 أجنبياً مخالفين لنظم وقوانين الإقامة السودانية أتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة الأوسط الدامر وكذلك تم توقيف 7 متهمين يشتبه في إنخراطهم في أنشطة أمنية معادية بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الخمور محلية الصنع والأدوية غير الصالحة للإستخدام وكمية من قطع غيار السيارات المشتبه في مصدرها كما أزيلت عدد من الرواكيب العشوائية.