جرائم وحوادث
إستمرار الحملات الأمنية المشتركة بمحلية الدامر لمكافحة الظواهر السالبة ومحاصرة الأنشطة الإجرامية – صور
واصلت شرطة محلية الدامر عملها المنعي المكثف الذي يشمل الحملات النوعية والمنعية المشتركة والأطواف الليلية والإرتكازات مع رصد وتتبع المعلومات.
وفي هذا الإطار جرى صباح الثلاثاء تنفيذ حملة مشتركة ضمت قوات من الإستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جانب قوة شرطة محلية الدامر ووحدات الشرطة المختلفة بالمحلية.
إستهدفت الحملة مناطق رصد فيها تواجد مريب للمتسولين والوافدين الأجانب في مناطق صابرين ومربعات 37 و 38 وجانبي طريق التحدي القومي وأسفرت عن توقيف 15 أجنبياً مخالفين لنظم وقوانين الإقامة السودانية أتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة الأوسط الدامر وكذلك تم توقيف 7 متهمين يشتبه في إنخراطهم في أنشطة أمنية معادية بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الخمور محلية الصنع والأدوية غير الصالحة للإستخدام وكمية من قطع غيار السيارات المشتبه في مصدرها كما أزيلت عدد من الرواكيب العشوائية.
تركت الحملة أثراً إيجابياً في نفوس المواطنين وبعثت برسائل طمأنة مفادها يقظة قوات الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية وإستجابتها السريعة لكافة المهددات .
المكتب الصحفي للشرطة
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