وفاة طبيب بمستشفى حمد غرقاً في سيلين بسبب الأحوال الجوية





توفي يوم الاثنين الدكتور ماجد سليمان الشنور، أخصائي طب الأطفال بمستشفى حمد الطبية، جراء غرقه في شاطئ سيلين نتيجة سوء الأحوال الجوية.

نعت الرابطة الطبية السورية في قطر وأقاربه الطبيب الراحل، ونشرت الرابطة الطبية السورية في قطر بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك، كما عبر أحد أقاربه، سيف الدين الشنور، عن حزنهم وأسفهم لفقدانهم له قائلين: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الواسعة الدكتور ماجد سليمان الشنور (أبو أسامة) جابر الخواطر.. إنا لله وأنا إليه راجعون”.

كما أشار د. سلطان رحمون إلى الحزن العميق لوفاة ابن عمه وصديقه الطيب، الدكتور ماجد الشنور، وأعلن أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد مسيمير بعد صلاة العشاء، تلاها الدفن في مقبرة مسيمير.

الشرق القطرية