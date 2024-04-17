رياضية
سحبها من يدها.. تصرف غريب من اللاعب يوسف بلايلي تجاه حكمة مباراة – فيديو
تسبب تصرف بلايلي في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رفضت أغلب المستخدمين تصرف اللاعب ووصفوه بأنه غير مسؤول.
سحبها من يدها.. تصرف غريب من اللاعب يوسف بلايلي تجاه حكمة مباراة (فيديو)https://t.co/na25AvBfL8 pic.twitter.com/VECQctvie6
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) April 16, 2024
الشرق القطرية
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