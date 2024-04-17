رياضية

سحبها من يدها.. تصرف غريب من اللاعب يوسف بلايلي تجاه حكمة مباراة – فيديو

2024/04/17
الجزائر

أثار اللاعب الجزائري يوسف بلايلي جدلا واسعا بعد أن انفعل بشكل مبالغ فيه على حكمة مباراة فريقه مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس الجزائر، الأحد، وسحبها من يدها. وتداول عدد من مستخدمي منصة “إكس” المقطع الذي يُظهر انفعال بلايلي على حكمة المباراة بسبب قرار تحكيمي لم يعجبه.
وسحب بلايلي الحكمة من يدها ما دفعها لتوجيه بطاقة صفراء له في المباراة التي جمعت فريقه بوداد تلمسان. وبعد أن تلقى إنذارا قام اللاعب الدولي الجزائري السابق بركل الكرة نحو حكمة المباراة.

 

تسبب تصرف بلايلي في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رفضت أغلب المستخدمين تصرف اللاعب ووصفوه بأنه غير مسؤول.

الشرق القطرية

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