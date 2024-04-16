ريمونتادا باريس تلقي برشلونة خارج دوري الأبطال





في مساء الثلاثاء، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على برشلونة بنتيجة (4-1) في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على أرض ملعب “مونتجويك” معقل البلوجرانا.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من كيليان مبابي بتسجيل هدفين في الدقائق 61 و 89، بالإضافة إلى ديمبلي في الدقيقة 40 وفيتينيا في الدقيقة 54. بينما نجح رافينيا في تسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 12.

وكان فريق برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (3-2) على أرض الباريسيين في ملعب “حديقة الأمراء”، ولكن باريس سان جيرمان استطاع تحقيق الريمونتادا والتأهل لنصف نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-4).

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