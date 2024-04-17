مبابي يطارد رقم رونالدو التاريخي





كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حقق إنجازاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله ثنائية في مرمى برشلونة خلال مباراة إياب ربع نهائي البطولة مساء الثلاثاء.

سجل مبابي هدفين في شباك البارسا في الدقيقتين 61 و 89 من عمر المباراة، مما ساهم في فوز فريقه (4-1) وتأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال. ووفقًا لشبكة “سكواكا” البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن مبابي قد سجل 16 هدفاً في 12 مباراة خارج ملعبه في مراحل الإقصاء بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب الوحيد الذي يفوق مبابي في هذه الإحصائية هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 23 هدفاً في 39 مباراة خاضها خارج ملعبه في مراحل الإقصاء بالبطولة الأوروبية على مدار التاريخ.

ويعد رونالدو قائد النصر السعودي الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا في 183 مباراة خاضها بقمصان أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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