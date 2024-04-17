محمد صلاح.. تقرير مثير في ميرور البريطانية عن نهاية رحلة اللاعب مع ليفربول





كشفت صحيفة “ميرور البريطانية” في تقرير لها عن حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي وترك ليفربول بعد رحل عطاء كبيرة، سطر فيها اللاعب تاريخا له في أكبر الأندية الإنجليزية، وأشار الصحيفة في تقرير مطول عن رغبة محمد صلاح هذا الصيف وذلك قبل عام كامل على انتهاء عقده مع ناديه.

تم ربط المهاجم المصري بفكرة الرحيل عن أنفيلد في العام الماضي، ويُلاحظ أن أندية الدوري السعودي للمحترفين مهتمة بشدة بالتعاقد معه.

وأفادت الصحيفة بأنه تم إبلاغ محمد صلاح بأن فترة الصيف الحالية هي “الوقت المثالي” لمغادرة ليفربول بناءً على اهتمام واضح من المملكة العربية السعودية.

على الرغم من رفض ليفربول عرضًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح في وقت سابق من هذا الموسم، إلا أن هذا الصيف قد يشهد رقمًا كبيرًا في حال بيع اللاعب، خاصة مع اقتراب نهاية عقده بقليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح سيعمل مع مدرب جديد في الموسم المقبل بعد إعلان يورجن كلوب رحيله المفاجئ، مما دفع خوسيه إنريكي، اللاعب السابق، إلى الاعتقاد بأنه قد حان الوقت لوداع ملعب أنفيلد.

وقال لاعب ليفربول السابق: “عندما تحصل على عرض كهذا، فهذا يعني عادة أن هناك بالفعل اتفاق بين اللاعب والنادي، أعتقد أن صلاح قد وافق بالفعل على الذهاب وأعتقد أنه سيذهب أخيرًا إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف”.

وأضاف: “يورغن كلوب سيغادر، لذا فهذا هو الوقت المثالي لرحيل صلاح. هناك دورة جديدة تحدث في ليفربول والعديد من التغييرات، لذا فهي مثالية بالنسبة له. من المحتمل أن يكون هذا العقد الكبير الأخير في مسيرته، لذلك أعتقد أنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية.

أصبح محمد صلاح أحد عمالقة نادي ليفربول على مر التاريخ، منذ وصوله من نادي روما الإيطالي، حيث سجل 209 أهداف للنادي – 23 منها جاءت هذا الموسم وقد ساعدت أهدافه المثيرة ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

الإمارات اليوم