لن يجد هؤلاء من الشعب السوداني غير الشباشب والبراطيش





• من فوائد مؤتمر باريس الأخير أنه كشف لكلاب صيد مليشيا التمرد حجمها الحقيقي داخل الساحة السياسية السودانية ..



• الهتافات المعادية التي قُوبلت بها عناصر قحت ونسختها الرديئة تقدم في باريس هي صورة مصغرة للجحيم الذي ينتظرهم في كل عواصم ومدن الدنيا الواسعة .. حيثما وُجدت تجمعات لسودانيين في الخارج ستجد هتافات ومسيرات معادية لجراء حمدوك والأذيال المدنية لحلفاء مليشيا التمرد ..

عبد الماجد عبد الحميد

