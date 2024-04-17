حسين خوجلي: بابنوسة أم غابة الأبنوس





إلى بابنوسة الباسله التي يسافر فرسانها سراً في فجر الشهادة المشهود، إلى الذين كسروا عمود الخيانة الإقليمية والأممية (طق) أهدي هذه الكلمات علّها تمسح حبيبات عرق التضحية عن الجباه السامقات

ماك شجرة بابنوس بل غابة الأبنوس

مِرِق بيت الحلال الما بدُخلوا السوس

زرعوك النمور قلب النجوس مخصوص

وما اظن ينعدل البفتلو المجروس

حسين خوجلي