تحرير السودان يبدأ بتحرير دارفور!!





في البداية كانت مليشيا الدعم السريع تتنصل من تبعية القوات التى ارتكبت الفظائع في غرب دارفور (الجنينة -اردمتا) وفي الآخر لم تستطع المليشيا أن تمسك نفسها من الإعلان والإعلام عن اعتداءاتها على المواطنين العزل في شمال دارفور وفقط لأنهم في غالبهم من اثنيات تجمعهم مع جنود وقادة الحركات المسلحة (المشتركة)والتى أعلنت خروجها من الحياد للحرب ضد مليشيا الدعم السريع!!

لم تتجه مليشيا الدعم السريع لحرب الحركات المسلحة (المشتركة)والتى أعلنت الحرب عليها ولكنها مضت لتحارب بل لتقتل أهل جنود وضباط تلك الحركات من المواطنين العزل الابرياء!!

لقد أعلنت الحركات المسلحة الحرب ضد جنحويد الدعم السريع لأنهم يستهدفون المواطنين العزل في الجزيرة فكيف يكون الحال أن استهدف الجنجويد العزل فعلا في دارفور ؟!!

بقلم بكرى المدنى