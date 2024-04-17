حكومة البحر الأحمر.. مقام الكبار!!





*فتح المدارس في ولاية البحر الأحمر- قرار موفق جدا وحاسم ولا أعتقد اصلا أن هناك سببا يبرر استمرار إغلاق المدارس في الولايات الآمنة*

*ان استمرار إغلاق المدارس-تعطيل التعليم -يعني تعطيل الحياة والاستجابة لهدف التمرد من الحرب بينما فتح المدارس واستئناف التعليم يعني الاستجابة للحياة وهزيمة التمرد*

*قرار حكومة البحر الأحمر يحتاج دعم للإستمرار مثلما احتاج تفهم عند الاصدار*

*ولاية البحر الاحمر اليوم تضم العاصمة الإدارية للسودان وفيها غالب مؤسسات الدولة و سفارات الدول والمنظمات ونزح إليها كثير من الناس وكان ولابد أن تظهر بمظهر الولاية -الدولة القوية والتي لا تعرف الهزيمة*

*حكومة اللواء مصطفى محمد نور هى ما كانت تحتاجه البحر الأحمر فمن يجلس على كرسي الحكم في هذه الولاية يجب أن يكون قدر المسؤولية وبحجم المرحلة مهما كانت التحديات*

*بقلم بكرى المدنى*