مطارات دبي تطلب من المسافرين عدم التوجه للمطار إلا في حالات الضرورة

دعت مطارات دبي المسافرين إلى تجنب الحضور إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، نظرًا للظروف الجوية الاستثنائية التي تعيشها الدولة. وأشارت المطارات إلى وجود تأخير في جداول الرحلات وتغييرات مستمرة في مسارات الطيران، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع شركة الطيران المعنية للحصول على آخر المستجدات حول حالة الرحلة.

وأوضحت المطارات أنها تعمل بجد لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، رغم التحديات التي تواجهها بسبب هذه الظروف الصعبة.

من جهتها، أعلنت طيران الإمارات تعليق إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأربعاء 17 أبريل وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.

وأوضحت أنها تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت.

الإمارات اليوم