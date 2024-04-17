«البرتقال» يخفض الوزن ويعزز صحة البشرة





توضح الأبحاث أن ضبط الوزن يُعد أحد الأساسيات الحيوية للحفاظ على صحة الجسم، ويُعتبر عاملًا مهمًا في الوقاية من مشاكل صحية مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية. وتُظهر الدراسات الحديثة أن الحمضيات، وبشكل خاص البرتقال، تعتبر من بين أفضل الفواكه التي تعزز الصحة العامة، نظرًا لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ولكونها ذات قيمة حرارية منخفضة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتناول بين الوجبات الرئيسية.

أكد أخصائيو التغذية أن البرتقال يُعتبر واحدًا من الفواكه الأكثر فائدة لصحة الإنسان، حيث يُعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة ويُساهم في تنظيم الوزن الجسمي، كما يحسّن صحة الأوعية الدموية ويعزز عملية استقلاب الدهون. وتشير الدراسات إلى أن كل 100 غرام من البرتقال تحتوي على نصف الحاجة اليومية للجسم من فيتامين “سي”.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي فاكهة البرتقال على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وتُمتص الجلوكوز ببطء، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لأولئك الذين يسعون لخفض الوزن الزائد.

ويلفت خبراء العناية بالبشرة أن تناول فاكهة البرتقال يفيد في حماية الجلد من تأثير العوامل الخارجية والأشعة فوق البنفسجية الضارة، ما يبطّئ عملية الشيخوخة ويحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه.

وتحتوي فاكهة البرتقال على مجموعة من الخصائص الأخرى التي تعزز الصحة العامة للجسم، ومنها دعم عمل القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على الفيتامينين( سي،بي9) وخفض مستوى الكولسترول في الدم، ودعم الجهاز المناعي والجهاز البصري والرؤية.

صحيفة الخليج