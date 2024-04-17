إصابة 4 أشخاص جراء تصادم قطارين في ألمانيا





أربعة أشخاص بحاجة إلى مساعدة طبية بعد حادث اصطدام قطار إقليمي بجانب قطار فائق السرعة “إنتر سيتي إكسبريس” في محطة فورمز الرئيسية جنوب فرانكفورت، وفقًا لتصريحات الشرطة.

خرجت إحدى عربات القطار الفائق السرعة، الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورج، عن مسارها بسبب الاصطدام، ولم يتعرض أي شخص لإصابات خطيرة. ولكن كان سائق القطار الإقليمي، الذي كان الشخص الوحيد على متنه، في حالة صدمة.

كان القطار الفائق السرعة يقل 520 شخصًا، وبعد الحادث، أبلغ مضيف القطار عن مشاكل في الدورة الدموية، وأبلغ راكبان عن آلام في المعصم والرقبة على التوالي، وفقًا لتقرير مفتشية الشرطة الاتحادية في كايزرسلاوترن.

ووفقًا لشركة السكك الحديدية، كان من المقرر نقل الركاب إلى فرانكفورت بواسطة حافلة. ولم يُعرف في البداية سبب الحادث ومدى الأضرار.

وفتح محققون في حوادث السكك الحديدية من الشرطة الاتحادية الألمانية والهيئة الاتحادية للسكك الحديدية تحقيقا في الأمر.

بوابة الأهرام