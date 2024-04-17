المهمة الصعبة.. ليفربول يستحضر سيناريو برشلونة لعبور أتالانتا





يواجه فريق ليفربول الإنجليزي تحديًا كبيرًا في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يجب عليه العبور بمهمة صعبة جدًا عندما يزور فريق أتالانتا في مباراة إياب دور الثمانية غدًا الخميس. خسر ليفربول مباراة الذهاب على أرضه بثلاثية نظيفة، مما يعني أنه يتعين عليه تحقيق فوز بأربعة أهداف دون رد للتأهل إلى الدور القادم.

يدرك المدرب يورجن كلوب صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه أمام أتالانتا، ومع ذلك، يؤكد أنه يثق في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز. على الرغم من ذلك، يبقى السؤال حول مدى واقعية عملية عكس نتيجة المباراة.

من الجدير بالذكر أن ليفربول لديه سجل جيد مع أتالانتا، حيث فاز عليهم في لقاء سابق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2020، حيث سجل ديوجو جوتا هاتريك في فوز الفريق الإنجليزي بخماسية نظيفة في بيرجامو.

وسبق لفريق ليفربول أن قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة من قبل أمام ميلان وبرشلونة، في موسمين تمكن فيهما الفريق من التتويج بدوري الأبطال.في عام 2005 كان ليفربول متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة أمام ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير في إسطنبول، وتمكن من تعديل النتيجة والتتويج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح.

وفي موسم 2018 / 2019 خسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز في مباراة الإياب برباعية نظيفة.

تاريخ ليفربول في قلب النتائج يعني أن أتالانتا ليس في مأمن بعد ولم يقترب حتى من التأهل للدور قبل النهائي.

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