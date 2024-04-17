برشلونة يحبط فتنة بين مبابي وإنريكي





شهدت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لحظة مميزة، حيث أحبط فريق برشلونة أي توتر بين نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، ومدربه لويس إنريكي. نشرت شبكة GFFN الفرنسية مقطع فيديو يظهر احتفالات لاعبي باريس بالفوز على برشلونة بنتيجة 4-1، حيث أظهر الفيديو لحظة احتضان مبابي للمدرب إنريكي بعد المباراة.

ترك مبابي احتفالات الفريق ليحتضن إنريكي بقوة، مما أشعل تفاعلًا إيجابيًا في الأجواء، وأظهر التضامن والتقدير بين اللاعب والمدرب.

علقت الشبكة الفرنسية على هذه اللحظة بكلمات “التوترات؟ أي توترات؟”، مشيرة إلى أن العلاقة بين مبابي وإنريكي تبدو مستقرة وخالية من التوتر، على الرغم من التقارير السابقة التي أشارت إلى فتور في العلاقة بينهما بسبب بعض القرارات المتبادلة.

وبرر لويس إنريكي قراره بأن الفريق عليه أن يعتاد اللعب دون مبابي، ليشعل الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب بانتهاء تعاقده مع باريس في 30 يونيو/حزيران المقبل للانتقال إلى ريال مدريد بحسب العديد من التقارير الصحفية.

وعبر مبابي عن استيائه من قرار استبداله خلال مواجهة الكلاسيكو الأخيرة في معقل الغريم أولمبيك مارسيليا.

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