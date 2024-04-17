«الشؤون» تخاطب النيابة العامة بشأن 4 أفراد خالفوا جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي





كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت عن تقرير قيام فرق التفتيش الميداني بمتابعة مشروع جمع التبرعات خلال الأسبوع الاخير من شهر رمضان بتنفيذ 171 زيارة ميدانية للمساجد، بالإضافة إلى القيام بـ 13 زيارة إلى مقرات الجمعيات الخيرية ورصد 14 كشكا لجمع الملابس تمت إزالة 12 كشكا منها.

وتم تسجيل مخالفة ضد ثلاثة مطاعم تدعي جمع تبرعات لإفطار الصائمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بذلك. كما تم رصد تسعة عشر إعلانًا لجمعيات خيرية ومؤسسات أخرى لم تلتزم بضوابط الإعلانات، وتم التواصل مع هذه الجمعيات لتجنب تكرار المخالفات.

وتم توثيق عشر مخالفات في المساجد، تتضمن إعلانات عن جمع التبرعات لإفطار الصائمين وتنفيذ مشاريع خيرية، دون التزام بجدول الأئمة لتنظيم توزيع الجمعيات داخل المساجد. تم التواصل مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن هذه المخالفات.

كما تم تحرير مخالفات ضد أربعة أفراد وجهات يقومون بجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التواصل مع النيابة العامة بشأن هذه الحالات.

الأنباء الكويتية