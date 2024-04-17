العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا





وضع العين الإماراتي، الأربعاء، قدما في نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على ضيفه الهلال السعودي (4-2)، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة، والتي شهدت 3 ركلات جزاء عيناوية.

ليخرج العين بفوز مهم قبل لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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