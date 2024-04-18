انشاء مركز للقلب بولاية كسلا





في إطار جهود توطين العلاج وتطوير المرافق الصحية في ولاية كسلا، أصدر الدكتور علي آدم، وزير الصحة المكلف، عدة قرارات إدارية. تضمنت هذه القرارات تخصيص مبنى في مستشفى كسلا المرجعي لإنشاء مركز متخصص في أمراض القلب بالولاية، كما تم تعيين الدكتور سموأل عبد العزيز دفع الله كمدير للمركز.

إلى جانب ذلك، تم إصدار قرار آخر بتشكيل لجنة عليا لتسهيل سير العمل في المركز. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع تحضيري برئاسة الأستاذ شاع الدين حمزة الحسين، مدير الصحة بالإنابة. يُعتبر هذا الاجتماع التحضيري الثاني الذي يُعقد لمناقشة الخطط اللازمة لإنشاء مركز القلب، بما في ذلك تكوين اللجنة العليا ومراجعة التكاليف السابقة.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التعاون بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومشاركة جميع أبناء الولاية والمنظمات المعنية، لتجاوز العوائق وضمان توفير الخدمات العلاجية المطلوبة في مركز القلب.

وعبر شاع الدين عن شكره لكل الجهود المبذولة من كل الجهات لدعم توفير الخدمات الصحية بالولاية . من جانبه أشار دكتور سموأل عبدالعزيز استشاري الباطنية و القلب والقسطرة مدير المركز الى اهمية توفير التخصصات الدقيقة وإقامة مركز كسلا لأمراض القلب والذي سوف يتم بدعم كبير من وزارة الصحة كسلا ووزارة الصحة الاتحادية ومبادرة المركز القومي لأمراض القلب لخدمة أهل الشرق وكل السودان ويساهم في تقديم الخدمات الطبية المتميزة بعدالة وتوطين للعلاج للداخل والدول المجاورة مثمنا الدور الكبير للكوادر التي تعمل رغم كل الظروف والتحديات والتكاتف والتعاضد من كل اهل السودان ضد التآمر الذي يمر به والعزيمة والإصرار على تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية. وابدى تفاؤله من اكتمال وتجهيز مركز القلب بدعم من كل الخيرين من أبناء الولاية والمؤسسات الفاعلة في اقرب وقت ممكن حتى يكون قبلة لكل أهل السودان .

دكتور آدم موسى عثمان، اختصاصي الباطنية والقلب، والمقرر للجنة العليا، قام بتقديم نظرة عامة عن الخدمات التي سيقدمها مركز القلب، حيث أشار إلى التحديات التي تم تذليلها لإنشاء هذا المركز، الذي يُعتبر إنجازًا كبيرًا يخدم سكان الولاية والولايات المجاورة. يهدف المركز إلى تقليل الحاجة للسفر والتحويل خارج الولاية، حيث سيقدم خدمات مثل عمليات القسطرة وجهاز تنظيم ضربات القلب مجانًا، بدعم من المركز القومي لأمراض وجراحة القلب. كما سيوفر العناية المكثفة والطوارئ، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية والجراحية المتكاملة. وعبّر عن شكره لوزارة الصحة على توفير المكان اللازم لإنشاء المركز.

سونا