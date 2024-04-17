بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس





تمكنت قوة مختصة تتبع لشعبة مباحث عطبرة من توقيف أحد أخطر معتادي جرائم السرقة والنهب والمخدرات بعد مداهمة قانونية لمنزله.

وكان المعتاد تحت مراقبة الشعبة طيلة الفترة السابقة لمواجهته تهماً جنائية في عدد من البلاغات إلى أن حانت اللحظة المناسبة لتوقيفه وقد نجحت القوة في مهمتها بكل إحترافية رغم مقاومته للقبض بإستخدام طبنجة أطلق منها عدة طلقات نارية.

وعثرت القوة في تفتيش المنزل على مبلغ مالي يشتبه في سرقته وموتر ماركة x100 وتلاتة ماكينات مواتر مشلعة و50 عمود وقاعدة مراوح وبالإضافة لهذه المضبوطات عثرت القوة كذلك على 588 جرام من مخدر الآيس شديد الخطورة و38 حبة مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات.