



كدمول مراسل العربية: لم يقنعني تبرير مراسل العربية أسباب إرتدائه الكدمول ، والذي بادر به مذيع الاستديو الاخ سعدالدين (انت طبعا ترتدي هذا الزي لحرارة الطقس ) ..

لم يكن ذلك مناسبا أبدا من الناحية المهنية والاخلاقية ، و هو إشارة لا يمكن التعامل معها ببساطة ، فى دلالتها وتلميحاتها من ناحية مهنية..

كما أنه لم يكن مناسبا من ناحية اخلاقية وإنسانية إرتداء كدمول وزي مليشيا الدعم السريع وأنت تتجول بين ضحايا المليشيا من اللاجئين والنازحين الذين شردتهم ذات المليشيا وهى ترتدى هذا الزي ، وهذا الملمح..

المراسل ابن البيئة يعرف طبيعتها ومناخها وكان بإمكانه التحسب لطبيعة المنطقة وإن أضطر يمكن ارتداء ملابس بألوان أخرى كما يفعل (الطوارق) أهل الصحراء..

هذا تصرف غير مناسب وتبرير غير مقنع..

ابراهيم الصديق على