كيميتش يقود بايرن ميونخ للإطاحة بآرسنال





تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على ضيفه آرسنال بهدف دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في إياب ربع النهائي.

سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد جوشوا كيميتش في الدقيقة (63)، ليتأهل البايرن مستفيدًا من تعادله ذهابًا بنتيجة (2-2).شكل بايرن الخطورة الأولى في الدقيقة الرابعة،

بمتابعة كين لعرضية من كيميتش، مسددًا كرة على الطائر مرت إلى جوار القائم.ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90، مرر كين الكرة إلى موسيالا داخل المنطقة، ليتلاعب بدفاع آرسنال ويسدد كرة أرضية ضعيفة أمسك بها رايا، لينتهي اللقاء بفوز البايرن (1-0) وتأهله لنصف النهائي.

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