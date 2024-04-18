مؤتمر باريس.. اخر مسمار في نعش (تقدم)





فشل ذريع اصاب مؤتمر باريس الذي جمع منظمات مجتمع مدني وقوي سياسية لبحث ازمة السودان بالعاصمة الفرنسية ضاعف من ازمات (مجموعة تقدم) والتي لم تكتف بعبء انهيار محفل فرنسا فحسب وانما تعرض قياداتها لاعتداءات ومطاردات من السودانيين في المطار ومقار إقاماتهم في مشاهد أبرزت بوضوح نهاية حقبة قحت بنسختها القديمة وتقدم بشكلها للحديث ودمار شعبيتها و ابرزت العداء الذي بات يكنه السودانيون لهذه المجموعة بعد أن تورطت فى اشعال فتيل الحرب قبل عام ومساندتها للتمرد كظهير سياسي.

انتقادات وهجوم

وتداول السودانيون صورا ومقاطع فيديو تظهر وصول قيادات تقدم وتعرضهم لمضايقات في المطار بالعاصمة باريس حيث ندد عدد من المواطنين بالمطار بمشاركة هذه القيادات فى محفل فرنسا بخصوص ازمة السودان وكالوا لها الانتقادات والشعارات من شاكلة (قحاتة باعو الدم.. بكم بكم) .

الامر لم يقف عند هذا الحد وانما أمتد ليشمل فعاليات المؤتمر حيث اصطف مواطنون سودانيون امام مقر اقامة الفعالية وانتظرو خروج قيادات تقدم وكالوا لهم الانتقادات والهجوم الشديد حتى أظهرت مقاطع بكاء لنائب رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي وكذلك فيديو اخر لرئيس تقدم حمدوك وملامح وجه تنبئ بانزعاجه الشديد.

نهاية حقبة

ويذهب مراقبون الي ان ما جري في فرنسا سطر نهاية حقبة تقدم وقدم اختبارا حقيقيا لمدى استياء الشعب السوداني من قحت جراء مساندتها للتمرد وعدم ادانتها لجرائمه والاصرار على تسمية الجيش والمليشيا بطرفي النزاع الامر الذي يعد غير مقبول للسودانيين.

خبراء سياسيون توقعوا بان تسهم احداث فرنسا فى احداث مراجعات لمجموعة تقدم خاصة وانها تاتي بعد تأزم القوي السياسية المنضوية تحت لواء تقدم بمشاكل داخلية جراء مواقفهم السياسية الاقرب لدعم التمرد أضف اليها الاعتداءات السابقة على قيادات تقدم بالقاهرة خلال الاشهر الماضية.

مؤتمران في باريس

واحتضنت فرنسا محفلين بخصوص السودان الأول هو دعوة الحكومة الفرنسية للدول المانحة لبحث سبل تقديم الدعم للخرطوم فيما كان هنالك دعوة اخري للحكومة الفرنسية بالتعاون مع نظيرتها الألمانية والاتحاد الأوربي دعت فيه شخصيات سودانية للتشاور في ازمة السودان والأخير هو الذي شهد مشاركة مجموعة تقدم وفشل بشكل قاطع وتعرض لسيل من الهجوم الشعبي والرسمي بعد ان تجاوزت فيه باريس دعوة الحكومة السودانية.

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع للكرامة بان تداعيات فشل مؤتمر باريس انعكس بشكل سريع علي المكونات السياسية المنضوية تحت تحالف تقدم وابرزهم حزب الامة القومي والذي ينتظر ان يعقد اجتماعا خلال الايام المقبلة لحسم امر الانسحاب من تقدم والكشف عن موقف سياسي جديد.

تقرير _ محمد جمال قندول

الكرامة