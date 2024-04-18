🔴 مخالصة قروش ماكرون.. (تم شراء بروش وجرادل ومقاشيش)





> أرسل إلى ملحا يسألني كيف ستصرف قحط أموال( إغاثة ماكرون )؟

> قلت له وهل هنالك أموال؟ قال فلنفترض أنهم تسلموا أموالا فأين ستصرف؟ … قلت له في الحقيقة لا أدري بالضبط ولكن أستطيع أن أتوقع لك كيف سيكتبون فواتير الصرف… !! رد متعجلا … ( أها… كيف سيكتبونها؟)

فقلت له :- سوف يستعينون بالأخ مدني عباس وتكون المخالصة كالآتي ( تم شراء بروش وجرادل ومقاشيش) …. المافي شنو؟؟

> متعودااااا ] …………..

حسن إسماعيل

١٧ أبريل ٢٠٢٤م