رأي ومقالات

🔴 مخالصة قروش ماكرون.. (تم شراء بروش وجرادل ومقاشيش)

2024/04/18
مدني عباس

> أرسل إلى ملحا يسألني كيف ستصرف قحط أموال( إغاثة ماكرون )؟
> قلت له وهل هنالك أموال؟ قال فلنفترض أنهم تسلموا أموالا فأين ستصرف؟ … قلت له في الحقيقة لا أدري بالضبط ولكن أستطيع أن أتوقع لك كيف سيكتبون فواتير الصرف… !! رد متعجلا … ( أها… كيف سيكتبونها؟)

فقلت له :- سوف يستعينون بالأخ مدني عباس وتكون المخالصة كالآتي ( تم شراء بروش وجرادل ومقاشيش) …. المافي شنو؟؟
> متعودااااا ] …………..

حسن اسماعيل
حسن اسماعيل
حسن إسماعيل

١٧ أبريل ٢٠٢٤م

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