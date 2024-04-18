رأي ومقالات
🔴 مخالصة قروش ماكرون.. (تم شراء بروش وجرادل ومقاشيش)
> أرسل إلى ملحا يسألني كيف ستصرف قحط أموال( إغاثة ماكرون )؟
> قلت له وهل هنالك أموال؟ قال فلنفترض أنهم تسلموا أموالا فأين ستصرف؟ … قلت له في الحقيقة لا أدري بالضبط ولكن أستطيع أن أتوقع لك كيف سيكتبون فواتير الصرف… !! رد متعجلا … ( أها… كيف سيكتبونها؟)
فقلت له :- سوف يستعينون بالأخ مدني عباس وتكون المخالصة كالآتي ( تم شراء بروش وجرادل ومقاشيش) …. المافي شنو؟؟
> متعودااااا ] …………..
١٧ أبريل ٢٠٢٤م
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