نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق





حقق الحارس الألماني مانويل نوير إنجازًا تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام آرسنال في إياب دور ربع النهائي يوم الأربعاء. ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، أصبح نوير أكثر حارس مرمى يحقق نظافة شباك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

بلغ عدد مباريات نوير التي حافظ فيها على شباكه نظيفة في البطولة الأوروبية 58 مباراة، متفوقًا بفارق مباراة واحدة على الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس. ويحتل الأسطورة الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس التاريخي، المركز الثالث بـ 52 مباراة “كلين شيت”.

يُشار إلى أن بايرن ميونخ تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على آرسنال بهدف نظيف سجله جوشوا كيميتش، بعد التعادل في مباراة الذهاب 2-2.

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