الكهرباء قطعت عليه، وفاة صاحب شركة أثناء محاولة الخروج من المصعد





توفي محمود خطاب، مالك شركة في الهرم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان خطاب في مصعد منزله عندما انقطع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف المصعد بين الطوابق السادس والسابع.

حاول خطاب الخروج من المصعد ولكنه فقد توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض، ليفارق الحياة على الفور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

بوابة فيتو