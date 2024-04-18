



روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، لم يكن قادرًا على تصديق خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بركلات الترجيح.

رغم سيطرة المان سيتي على المباراتين، إذ انتهت النتيجة ذهابًا وإيابًا بالتعادل (3-3) و (1-1) على التوالي، إلا أن الفريق فشل في التأهل وخسر بركلات الترجيح (4-3).

عقب المباراة، تحدث المدافع البرتغالي لقناة “تي إن تي سبورتس” معبرًا عن إحباطه الشديد، قائلاً: “لا أستطيع تصديق ما حدث، كانت لدينا سيطرة كاملة على المباراة”. وأضاف: “بذلنا قصارى جهدنا وكان لدينا فرص عديدة للتسجيل، فكان من الصعب تقبل نهاية المباراة بهذه الطريقة”.

وتابع: “حاولنا كل ما في وسعنا لتفادي الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن من الصعب تقبل الخسارة بهذه الطريقة بالنظر إلى الأداء الذي قدمناه”.

واختتم: “لم يكن هذا يومنا، رغم الفرص العديدة التي سنحت لنا، يجب أن ننظر إلى الأمام، ونتطلع لما هو قادم بعقلية قوية، لأننا مازلنا ننافس على لقبين مهمين”.

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