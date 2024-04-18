🔴 حشود عسكرية لمليشيا الدعم السريع قد تكون في طريقها لمهاجمة الولاية الشمالية عبر الدبة





حشود عسكرية غير مسبوقة لمليشيا الدعم السريع بحمرة الشيخ .

حسب شهود عيان فإن مليشيا الدعم السريع حشدت خلال امس واليوم ١٧ ابريل ٢٠٢٤م كمية من الدبابات و المدافع واليات اخري محمولة علي شاحنات مغطاة بالمشمعات عليها حراسة بواسطة سيارات الدفع الرباعي

ويقول شهود عيان إن الحشود تتمركز في المناطق الواقعة في ايد البراره و منجم الزراف في الاتجاه الجنوبي الشرقي من حمرة الشيخ شمال كردفان . وتفيد مصادر التي عاينت المواقع بدة ان الحشد العسكري للمليشيا في حمرة الشيخ بدأ بصورة ملحوظة عقب تحرير القوات المسلحة لإذاعة ام درمان في غرة رمضان ١٤٤٥هجرية ثم ارتفعت وتيرته باستمرار ومن غير توقف .

ولم تتمكن مصادرنا من تحديد وجهة الحشود العسكرية للمليشيا التي قد تكون في طريقها لمهاجمة الولاية الشمالية عبر الدبة لأن الابيض تعتبر عصية علي مليشيا التمرد .

الجدير بالذكر أن مليشيا الدعم السريع لديها معسكر حصين في منطقة الكربة علي بعد حوالي ٣٠٠ كيلو متر شمال غرب حمرة الشيخ

في هذا المعسكر تستقبل المليشيا جزءا من الإمداد العسكري القادم إليها من ليبيا وتشاد ومناطق اخري داخل السودان منها منطقة الزرق .



Hassan Salih

١٧ ابريل ٢٠٢٤م